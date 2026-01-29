Поддержание связи с усопшим: можно ли ставить фото на крест на могиле

Представители РПЦ разъяснили, допустимо ли размещать фото усопшего человека на кресте, установленном на его могиле, сообщает «Царьград» .

Размещение фотографии на кресте или памятнике — не древняя христианская традиция. Обычай возник намного позже и получил широкое распространение в советское время. Тогда на кладбищах вместо традиционных крестов часто стали устанавливать каменные памятники с портретами. До революции подобные нововведения в погребальной культуре обычно воспринимали с опаской.

В последнее время, как отмечают священники, наблюдается противоположная тенденция — постепенный возврат к традиционным формам. Все чаще на кладбищах снова устанавливают православные кресты. Это свидетельствует о возрождении духовных и исторических основ христианского погребального обряда.

Однако сама по себе фотография на надгробии не противоречит церковным канонам. По словам представителей Церкви, изображение усопшего помогает родным сохранить его визуальный образ в памяти, особенно в первые, самые трудные месяцы после кончины. Людям свойственно испытывать скорбь по ушедшим близким, и портрет на могиле становится одним из способов поддержания связи.

Церковь относится с пониманием к этой человеческой потребности, не находя в ней ничего плохого, при условии, что главным символом остается крест — символ победы жизни над смертью.

