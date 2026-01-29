Поддержание связи с усопшим: можно ли ставить фото на крест на могиле
Представители РПЦ разъяснили, допустимо ли размещать фото усопшего человека на кресте, установленном на его могиле, сообщает «Царьград».
Размещение фотографии на кресте или памятнике — не древняя христианская традиция. Обычай возник намного позже и получил широкое распространение в советское время. Тогда на кладбищах вместо традиционных крестов часто стали устанавливать каменные памятники с портретами. До революции подобные нововведения в погребальной культуре обычно воспринимали с опаской.
В последнее время, как отмечают священники, наблюдается противоположная тенденция — постепенный возврат к традиционным формам. Все чаще на кладбищах снова устанавливают православные кресты. Это свидетельствует о возрождении духовных и исторических основ христианского погребального обряда.
Однако сама по себе фотография на надгробии не противоречит церковным канонам. По словам представителей Церкви, изображение усопшего помогает родным сохранить его визуальный образ в памяти, особенно в первые, самые трудные месяцы после кончины. Людям свойственно испытывать скорбь по ушедшим близким, и портрет на могиле становится одним из способов поддержания связи.
Церковь относится с пониманием к этой человеческой потребности, не находя в ней ничего плохого, при условии, что главным символом остается крест — символ победы жизни над смертью.
