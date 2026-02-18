Священник Береговой объяснил рост верующих в соцсетях

Священник и блогер Владислав Береговой заявил, что за последние годы в храмах стало больше подростков благодаря миссионерству и соцсетям. О работе в TikTok, волне хейта и роли юмора в проповеди он рассказал в интервью. Об этом сообщает Сноб .

Береговой подтвердил данные ВЦИОМ о росте числа молодых прихожан. По его словам, церковь развивает подростковые клубы и лагеря, а священники активно работают в соцсетях.

Священник отметил, что с популярностью вырос и поток агрессии.

«Самое неприятное, когда тебя хейтят православные», — сказал Береговой.

Чаще всего его критикуют за юмор и «актерство» в роликах. Он напомнил, что древние церковные запреты на участие в представлениях связаны с историческим контекстом, а современный священник не должен превращаться в шута, но может говорить с аудиторией на понятном языке.

Береговой считает, что пандемия изменила отношение к священникам-блогерам: во время локдауна трансляции из храмов привлекли новую аудиторию. Популярность, по его словам, увеличивает ответственность.

«Главный девиз — не навредить», — подчеркнул он.

Как добавил священник, в блогах делается акцент на поддержке и мотивации, а работу с молодежью он продолжает в онлайн-чатах, где подростки обсуждают вопросы веры и общения.

