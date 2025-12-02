Свидетельство пенсионера теперь можно получить на «Госуслугах»

В аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко заявили, что на портале «Госуслуги» теперь появилась возможность оформить электронное свидетельство пенсионера, сообщает ТАСС .

По словам самого Григоренко, пенсионеры активно пользуются онлайн-сервисами. В прошлом году на портале была запущена жизненная ситуация, которая позволяла рассчитать пенсию всего в несколько кликов, подать заявление на ее оформление и выбрать способ доставки. Теперь есть новая возможность — оформить электронное свидетельство.

Через жизненную ситуацию «Выход на пенсию» можно оформить документ, при этом посещать ведомство не нужно. Свидетельство дает возможность подтвердить статус пенсионера при получении льгот, скидок, специальных предложений в торговых сетях.

С момента запуска в прошлом году жизненной ситуацией «Выход на пенсию» воспользовались более 500 тыс. человек. Развитие жизненных ситуаций проводится в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в декабре пенсионные выплаты повысят пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, а еще тем, кто уволился с работы. По его словам, также повышение коснется тех, кому установили первую группу инвалидности.

