Свежий корм и немного: ветеринар рассказал, как и чем кормить кошек в жару

Профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ, доктор ветеринарных наук Андрей Руденко заявил, что в жаркую погоду особенно важно следить за свежестью корма для кошки: уже через час влажная смесь может испортиться, продукт станет опасным для животного, сообщает Life.ru .

«Оставлять влажный корм в миске более чем на час в жаркую погоду не рекомендуется из-за риска быстрой порчи продукта и развития вредных бактерий. При температуре выше +25 °C влажный корм становится благоприятной средой для сальмонеллы, кишечной палочки, плесени», — сказал доктор.

По его словам, испорченный корм может вызвать рвоту или диарею, а в тяжелых случаях — интоксикацию всего организма. Поэтому корм лучше давать порционно и убирать его через 20-30 минут, если кошка не доела.

В керамических и металлических мисках бактерии накапливаются медленнее, чем в пластике. Хранить влажный корм можно в холодильнике и не более суток.