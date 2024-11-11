Светящийся объект пролетел в небе над Казанью

Директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев заявил, что пролетевший над Казанью светящийся небесный объект был метеоритом, сообщает РИА Новости .

Жители города накануне вечером заметили в небе светящийся объект и сняли его на видео. На кадрах видно, как в темноте высоко над жилыми домами проносится небесное тело с «хвостом».

По словам Нефедьева, казанцам удалось увидеть болид — так называется метеорит размером побольше, который оставляет за собой след. Видно, что в атмосфере происходят его распад и горение.

Ученый подчеркнул, что метеориты в атмосфере Земли — это штатное явление. Однако заметить болид в городских условиях получается крайне редко. Обычно их можно видеть над океанами.