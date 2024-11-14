«Свет жизни»: в России появился «новый Кашпировский»

В Петербурге прошло выступление «нового Кашпировского» — военного врача Сергея Коновалова, который якобы может лечить людей, заряжая воду своим портретом, сообщает kp.ru .

«Из тьмы, из спирали выходит свет жизни. Но, чтобы понять истоки жизни Вселенной, необходимо погрузиться в эту спираль», — заявил в своей речи Коновалов.

По его словам, официальная медицина не понимает уникальный метод, а на выступлении он просит людей вставать и «чувствовать» потеплевшие органы в теле.

Билеты на выступление Коновалова стоят минимум 5000 рублей, зал заполнен и оборудован экранами, на которых меняются картинки: луга, цветы, космос, безликий человек, различные пейзажи. На фоне играет музыка авторства самого «нового Кашпировского».

Ранее советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский уже после разоблачения его мошенничества записал видеообращение, в котором утверждает, что лечит людей «точными науками».