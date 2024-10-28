После разоблачения Кашпировский начал настаивать что лечит «точными науками»

Советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский после разоблачения его трюков с лечением обычной солью записал обращение, в котором утверждает, что использует только точные науки, а от «непоняточных людей» призвал отписаться, пишет SHOT .

Кашпировский остался недоволен тем, что в СМИ распространилась информация, что он лечит людей обычной солью и просит их заплатить за это крупную сумму. Он призвал всех, кто его смотрит, отписаться от неизвестного Telegram-канала «СТО», который ведут «непоняточные» люди: парень, который должен быть в армии и девица.

«Точным наукам верим! А быть лауреатом премии „Виктор“ в Польше наряду с Папой Римским- только двум иностранцам дали такое звание. Это не наука? Это не есть правда? А кто вы такие? Какие-то вот хулиганистые двое персонажей» — возмущенно задался вопросом целитель.

Кашпировский продолжает утверждать, что лечит людей исключительно «точными науками».

Ранее сеанс Кашпировского сорвали члены общественного движения «Сорок сороков». По задумке, целитель должен был ввести весь зал в транс и вылечить от всех болезней, но ничего не получилось.