Сверхтекучая жидкость: раскрыты начальные свойства «первичного бульона» Вселенной

Исследователи, работающие на Большом адронном коллайдере, обнародовали свежие результаты, касающиеся периода, последовавшего за Большим взрывом. Ученые окончательно подтвердили, что субстанция, существовавшая сразу после Большого взрыва, обладала свойствами сверхтекучей жидкости, а не газа, пишет «Царьград» .

Физики из коллаборации ATLAS изучили динамику кварк-глюонной плазмы — сильно нагретого вещества, возникающего при столкновении тяжелых ионов. Ранее было известно об эллиптическом движении частиц в ней. Новое исследование сосредоточилось на другом процессе — радиальном расширении, которое как бы «выбрасывает» частицы из центра точки столкновения. Именно анализ этого потока и стал доказательством того, что кварк-глюонный «бульон» проявляет себя как жидкость, обладающая почти идеальными свойствами.

Ведущий автор работы Джаньюн Цзя уточнил, что первичные подтверждения коллективного поведения частиц привели к открытию кварк-глюонной плазмы 20 лет назад на ускорителе RHIC. В настоящее время получены результаты, не только подтверждающие ее жидкую природу, но и открывающие новые подробности.

Выводы группы ATLAS полностью согласуются с независимыми замерами, выполненными на другой установке БАК — ALICE. Оба коллектива представили заключения в одном выпуске научного издания Physical Review Letters.

