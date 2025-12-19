Свердловский Минздрав пообещал участнику прямой линии лекарство

Житель Краснотурьинска Свердловской области, пожаловавшийся президенту РФ Владимиру Путину во время «прямой линии» на отсутствие льготных лекарств в городских поликлиниках, в ближайшее время получит необходимый препарат, заявила вице-губернатор, глава Минздрава Татьяна Савинова.

Как сообщила Савинова, лекарства пациенту выписывались в июле, августе и октябре 2025 года, а следующая выписка состоится уже завтра.

«Завтра житель Краснотурьинска приглашен в поликлинику, ему вновь будет выписан лекарственный препарат и будет продолжено обеспечение необходимыми лекарственными препаратами», — подчеркнула она.

По ее словам, мужчина проходил лечение в стационаре в начале лета, после чего ему были назначены медикаменты. Вице-губернатор утверждает, что нужный препарат сейчас есть в наличии в аптеках области.

Ранее во время «прямой линии» 18 декабря житель Краснотурьинска сообщил Владимиру Путину, что с ноября в городе прекратилась выдача положенных льготных лекарств, а поликлиники объясняют это отсутствием финансирования.

Президент поручил разобраться в ситуации и принять меры.

