Свастика и герб Украины: прокуратура РФ пытается запретить стикеры в Telegram

Свыше 30 наборов стикеров в Telegram запретили в России по искам прокуратуры

Минимум 33 набора стикеров в мессенджере Telegram были признаны запрещенными на территории РФ по искам прокуратуры, сообщает Baza .

Обращения по поводу блокировки определенных стикерпаков в мессенджере начали поступать в суды Кировской области с конца декабря 2023 года. В результате минимум 33 набора стикеров были запрещены в РФ с начала марта.

В ходе судебных заседаний прокуратура указывала на то, что в этих стикерпаках содержатся изображения нацисткой символики и символики запрещенных экстремистских организаций. Правоохранители обнаружили их наличие во время проведения надзорной деятельности.

В числе запрещенных оказались картинки с Адольфом Гитлером и свастикой, а также наборы, посвященные Ку-клукс-клану, скинхедам и лидерам националистических движений. Кроме того, под запрет попали стикеры с изображением флага и герба Украины.

Запрет пока что коснулся только стикеров. Эмоджи и гифки остаются незаблокированными.

Ранее в мечети в Башкортостане обнаружили книгу о Гитлере. В результате за это оштрафовали муллу.