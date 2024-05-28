Свадьба петербурженки может сорваться из-за сбоя в СДЭК

Невеста из Петербурга не может забрать в СДЭКе свадебное платье из-за сбоя

В Петербурге в ближайшие выходные может не состояться свадьба из-за сбоя в компании СДЭК, которая не может отдать невесте платье на одном из пунктов выдачи из-за массового сбоя на сервере, сообщает Telegram-канал SHOT .

По словам девушки, платье на заказ ей сшили в Армении, затем через СДЭК отправили в Санкт-Петербург. Торжественный наряд уже добрался до Северной столицы, но застрял в пункте выдачи.

Невеста не хочет выходить замуж в каком-либо другом наряде, и даже готова отменить долгожданное событие, но если до этого дойдет, будет судиться с компанией грузоперевозок.

В компании не смогли обозначить сроки, когда будущая жена сможет забрать свой наряд. Процесс может занять от трех до пяти дней, то есть платье отдадут уже после даты свадьбы.

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