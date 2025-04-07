сегодня в 10:15

Сувениры с куполами без крестов вызвали шок у покупателей в Сергиевом Посаде

Посетители сувенирной лавки в подмосковном Сергиевом Посаде обнаружили подарочные бумажные сумки с изображением храмов без крестов на куполах. Верующие сочли это оскорбительным для священного места, сообщает сайт MK.ru .

Магазин расположен в непосредственной близости от Свято-Троицкой Сергиевой лавры — одной из главных православных святынь России.

«Этот рисунок компрометирует само место, где продается. На куполах православных храмов нет крестов», — заявили возмущенные граждане.

Вскоре стало известно, что несколько дней назад ООО, на которое оформлена лавка, было закрыто.

Ранее издательство «Феникс» решило изъять тираж школьных учебников из-за того, что на обложке отсутствовали кресты на куполах храма Василия Блаженного.