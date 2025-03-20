В РФ изымают тираж школьных учебников из-за отсутствия крестов на обложке

Издательство «Феникс» изымает тираж школьных учебников, поскольку на их обложке нет крестов на храме Василия Блаженного. Обложку с куполами назвали ошибкой, допущенной из-за невнимательности сотрудников, сообщает Telegram-канал « Подъем ».

При создании книги «Конституция Российской Федерации. Комментарий и практикум для ЕГЭ по обществознанию» допустили две ошибки. На обложке на храме Василия Блаженного нет крестов. Также на карте на обратной стороне книги отсутствуют новые регионы РФ.

В «Фениксе» сказали, что сотрудники издательства должны были проверить картинки перед отправкой в печать. Отсутствие символов веры — просто «досадная невнимательность».

Аналогичное касается и неправильных контуров РФ. «Феникс» не ставит под сомнение границы и состав России.

В издательстве подчеркнули, что создали еще один макет обложки, в котором ошибки уже исправлены. Напечатанные книги изымут из продажи.