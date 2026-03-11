Супруги из США раскрыли секрет брака длиной 75 лет

Пара из США отметила прожила в браке 75 лет

Супруги Мэрилин и Хэнк Сайдрус из города Чилликоте в США прожили вместе 75 лет и поделились советами, которые помогли сохранить брак, сообщает «Царьград» .

3 марта Мэрилин и Хэнк Сайдрус отметили 75-ю годовщину свадьбы в окружении детей, внуков и правнуков. За годы совместной жизни они вырастили троих детей, сейчас в семье девять внуков и 16 правнуков.

В интервью телеканалу NBC 4 супруги рассказали, что главным правилом считают отказ от споров о деньгах. По их словам, важные решения необходимо принимать только совместно и учитывать мнение друг друга.

«Не пытайтесь найти что-то плохое в другом человеке, ищите в нем хорошее», — отметили Мэрилин и Хэнк.

Супруги также посоветовали молодым парам поддерживать друг друга и концентрироваться на достоинствах партнера, а не на недостатках. Именно такой подход, по их мнению, помогает сохранить отношения на десятилетия.

