сегодня в 02:58

Sun: британская актриса Элизабет Келли умерла в возрасте 104 лет

Ушла из жизни британская актриса Элизабет Келли, известная российскому зрителю по роли в сериале «Чисто английское убийство». Ей было 104 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sun.

«Элизабет Келли скончалась в возрасте 104 лет», — пишет издание.

За свою карьеру Элизабет Келли исполнила множество ролей в британских телесериалах, в том числе «Улица коронации», «Жители Ист-Энда» и т. д.

Ранее скончалась заслуженная артистка России Ольга Чиповская. Она посвятила жизнь работе на сцене.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.