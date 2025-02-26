Сумка и кружка: ремесленные мастер-классы проходят на «Московской Масленице»

Столичный фестиваль «Московская Масленица» предлагает всем гостям насыщенную программу ремесленных мастер-классов, на них можно познакомиться с древними обычаями и техниками народных промыслов, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На Манежной площади в «Мастерской русских ремесел» 27 февраля в 13 часов всех желающих ждут на мастер-класс птица-радость, где можно сделать снегиря или зяблика из ниток. В «Масленичной мастерской» 28 февраля в 17 часов можно создать декоративный баян из бумаги и картона. А 1 марта в 16 часов — склеить балалайку из картона и бумаги.

На Тверском бульваре в арт-шале расскажут секреты дымковской, шекснинской, филимоновской, пермогородской, владимирской, семикаракорской, хохломской росписи, познакомят с техникой гжель и ярославской майоликой. Также можно будет создать предметы быта и декора в традиционном русском стиле. 28 февраля в 17 часов и 1 марта в 16 часов состоятся мастер-классы по украшению красной сумки орнаментом в стиле «шекснинской золоченки».

В рамках фестиваля на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская будет работать гончарный круг. 1 марта в 12, 15 и 18 часов все желающие могут слепить кружки для молока в традициях Тверской области. А на Митинской улице 28 февраля в 15 и 17 часов гости мастер-класса украсят конфетницу в стиле городецкой росписи Нижегородской области.

В парке «Бригантина» 1 марта в 13 и 16 часов посетителей жду на мастер-классах по лозоплетению. Там можно научиться делать масленичные корзинки по мотивам работ пензенских мастеров.