Сухая и жаркая погода ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник температура может подняться до плюс 26 — плюс 28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При небольшой облачности обойдется без осадков.
Восточный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.
В столичном регионе из-за высокой вероятности возникновения пожаров действует «желтый» уровень погодной опасности. Он объявлен до утра 4 сентября.