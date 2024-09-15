сегодня в 07:16

Сухая и жаркая погода ожидается в Московском регионе в воскресенье

В Подмосковье и Москве в воскресенье осадков не ожидается, температура может подняться до плюс 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Будет переменная облачность. В столице столбики термометров покажут плюс 24 — плюс 26 градусов, в области — от плюс 22 до плюс 27.

Скорость юго-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха прогнозируется в районе 35%.

При такой погоде в воздухе накапливаются вредные примеси. Также отмечается высокое атмосферное давление и сниженное содержание кислорода. Эта погода неблагоприятна для жителей региона с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердца и сосудов.

В Московской области и столице до 12 часов 15 сентября действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров. Есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.