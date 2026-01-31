Сугробы в Москве выросли на 31 сантиметр за четверо суток

После интенсивных снегопадов, обрушившихся на Москву, толщина снежного покрова в городе увеличилась еще на 31 сантиметр, об этом сообщили представители Гидрометцентра России, пишет ТАСС .

«Прирост снежного покрова за период с 26 по 30 января на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, составил 31 см», — говорится в сообщении синоптиков.

26 января высота снега составляла 30 см, а к 30 января достигла 61 см. Таким образом, по данным синоптиков, высота снежного покрова на главной метеостанции почти в два раза превысила обычные показатели.

Чуть большее количество снега выпало в центральной части Москвы — метеостанция у гостиницы «Балчуг» отметила прирост в 33 см. 26 января высота снежного покрова здесь составляла 36 см, а 30 января — уже 69 см.

Мощный снегопад начался в Москве и Московской области вечером 26 января и с разной силой продолжался до вечера 29 января, а в некоторых районах области — до ночи 30 января. Синоптики объяснили, что причинами обильных осадков стало влияние теплых воздушных масс с запада и юго-запада, которые пришли в Центральную Россию после того, как на восток отступил гребень сибирского антициклона, ранее обеспечивавший морозную погоду.

Жилищно-коммунальные службы Москвы и Подмосковья продолжают устранять последствия сильных снегопадов. С уменьшением интенсивности снегопадов стало возможно активизировать работы по очистке от снега и льда крыш жилых домов, выступающих элементов фасадов, водосточных желобов и воронок. Кроме того, ведутся работы по погрузке и вывозу снежных масс, собранных во время обильных осадков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.