Суды Москвы: приговорены к тюрьме работник «НИИ ТП» и директор «ДайТехнолоджи»

В столичном Бутырском районном суде вынесены приговоры бывшему заместителю директора компании «Научно-исследовательский институт точных приборов» («НИИ ТП») Павлу Авдееву и директору «ДайТехнолоджи» Константину Егорову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Авдеев и Егоров виновны в мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России и в отмывании денег или имущества, добытых нечестным путем по пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ. Первый преступник отправлен в колонию общего режима на 6,5 лет. Ему также запрещено занимать должности в организационно-распорядительной и административно-хозяйственных сферах на период 2,5 года.

Егоров отправлен в исправительную колонию общего режима. Помимо лишения свободы на 3 года, он также должен будет выплатить штраф 1 млн рублей.

Помимо этого, преступнику нельзя будет занимать должности, связанные с выполнением управленческих обязанностей в компаниях и организациях 2,5 года. Его арестовали в зале суда.

Ранее экс-сенатора Бориса Шпигеля освободили от отбывания наказания в колонии из-за тяжелого состояния здоровья. Бывшего политика арестовали в марте 2021 года по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева, которого задержали по подозрению в получении взяток от экс-сенатора, его супруги и директора ОАО «Фармация». Тогда Шпигеля отправили в тюрьму на 11 лет.