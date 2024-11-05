Экс-сенатора Шпигеля освободили от тюрьмы по состоянию здоровья

Бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля освободили от отбывания наказания в колонии. Причиной стало тяжелое состояние здоровья осужденного, сообщает ТАСС .

Такое решение вынес Преображенский суд Москвы. Прокурор признал, что медицинские заключения, которые предоставила защита Шпигеля, оформлены в соответствии с законом.

«У Бориса Шпигеля действительно есть заболевания, не позволяющие ему отбывать наказание в колонии», — заявил адвокат Олег Сорокин.

Экс-сенатор много раз говорил, что тяжело болен. Из-за этого заседания проходили по видеосвязи из СИЗО. Он постоянно проходил лечение в больнице при следственном изоляторе.

Шпигеля отправили под стражу в марте 2021 года по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева, которого задержали по подозрению в получении взяток от экс-сенатора, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Тогда Шпигеля приговорили к 11 годам тюрьмы.