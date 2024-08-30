Судья Верховного суда Татарстана объяснил наличие гражданства США у его детей

Судья из Татарстана может лишиться должности из-за гражданства США у детей

Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов подтвердил данные, что его дети родились в США и имеют американское гражданство, сообщает ИА «Регнум» .

Ранее стало известно, что дети Юсупова являются гражданами Штатов и родились в Нью-Йорке. При этом судья с супругой соврали, что роды были домашними и проходили в Казани. В отношении Эльвиры и 19-летнего Гаяза возбуждено уголовное дело. Ризвана Юсупова в ближайшее время должны снять с должности.

«Да, действительно, есть такое дело. Но если вы откроете закон о гражданстве, то поймете, что никакого состава преступления нет», — заявил Юсупов.

Он подчеркнул, что уведомил российское посольство об американском гражданстве своих детей. Соответствующие свидетельства о рождении перевели на русский язык, поставили апостиль, а супруга Эльвира предоставила документы в консульское учреждение.

Юсупов добавил, что в момент обращения в консульство были приняты все необходимые меры при оформлении документов. Каких-либо дополнительных уведомлений российское законодательство не требует.