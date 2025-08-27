Судебные приставы Подмосковья взыскали 860 тыс руб задолженности по алиментам

860 тыс. рублей задолженности по алиментам взыскали судебные приставы Подмосковья, разъяснив должнику перспективы возбуждения уголовного дела и последующего наказания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

По решению суда житель Подмосковья должен ежемесячно на содержание несовершеннолетнего ребенка уплачивать алименты в твердой сумме в размере 2,85 величины прожиточного минимума на ребенка в Московской области. На момент вынесения судебного решения сумма ежемесячного платежа по алиментам составляла 33 860 рублей.

Во исполнение данного судебного решения в 2019 году в ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство, которое сначала велось в Люберецком отделе, далее в Егорьевском районном отделении судебных приставов. В ходе исполнительных действий постановления об обращении взыскания алиментов были направлены в два места официального трудоустройства должника.

Несмотря на то, что в счет уплаты алиментов два работодателя гражданина исправно удерживали 70% с его заработной платы, начала образовываться задолженность. Связано это было с тем, что с ежегодной индексацией увеличивался и размер ежемесячных выплат по алиментам, в 2025 году он составил уже 53 360 рублей. В результате сумма задолженности составила 860 тыс. рублей.

В целях принуждения должника к уплате образовавшейся задолженности по алиментам сотрудники органов принудительного исполнения составили в отношении него административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил должнику в качестве наказания обязательные работы, которые он под контролем судебных приставов отработал в местной управляющей компании. В связи с тем, что даже после отбывания административного наказания гражданин не погасил задолженность по алиментам на сумму 860 000 рублей сотрудник органов принудительного исполнения составил рапорт об обнаружении признаков преступления по ч.1 ст. 157 УК РФ.

В ходе проведения доследственной проверки и опроса подозреваемого должнику разъяснили дальнейшие перспективы. В результате именно угроза стать фигурантом уголовного дела стала весомым аргументом в пользу полного погашения задолженности по алиментам. В тот же день должник попросил у судебного пристава-исполнителя квитанцию на оплату задолженности в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов. А уже через два дня вся сумма задолженности по алиментам в размере 860 000 рублей была полностью погашена.

После поступления денежных средств на депозитный счет отделения судебных приставов было принято решении о невозбуждении уголовного дела. Взыскание текущих алиментных платежей находится на контроле судебных приставов.

