Судебные приставы Подмосковья передали грудного ребенка органам опеки

На время судебного разбирательства об ограничении жительницы Подмосковья в родительских правах судебные приставы передали грудного малыша работникам органов опеки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

Исполнительный лист немедленного исполнения поступил в Специализированное межрайонное отделение по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий ГУФССП России по Московской области. Суд решил передать полуторамесячного ребенка на попечение работников органов опеки. Данное решение было принято в целях обеспечения иска к жительнице Подмосковья об ограничении ее родительских правах и, конечно же, в качестве гарантии безопасности ребенка. Поводом для иска, поданного работниками органов опеки, послужило обращение патронажной медсестры из детской поликлиники, которая наблюдала за новорожденным после его выписки из роддома и заметила, что малыш снижает в весе и состояние его с каждым днем ухудшается.

Во исполнение судебного решения немедленного исполнения сотрудники службы возбудили исполнительное производство в день поступления исполнительного документа. В тот же день сотрудники органов принудительного исполнения незамедлительно выехали на адрес проживания должницы. Отвлекая гражданку вопросами, судебные приставы с особой осторожностью забрали грудничка и передали его работникам органов опеки.

Указанная обеспечительная мера будет действовать на период до вступления в законную силу судебного решения, которое будет принято по итогам разбирательства по иску органов опеки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.