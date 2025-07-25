Суд заочно арестовал политолога Екатерину Шульман*

сегодня в 18:15

Мещанский районный суд столицы избрал меру пресечения политологу Екатерине Шульман*. Ее заочно арестовали по делу о неисполнении обязанностей иноагента, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Шульман* обвинили в преступлении, совершенном по ч. 2, ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности).

Политолога заочно арестовали на 2 месяца с момента задержания ее на территории России или с момента фактического пресечения ею государственной границы.

Ранее сообщалось, что Шульман* должна Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 117 тысяч рублей. Большую часть задолженности составляют штрафы за нарушение иноагенсткой деятельности.

* Физлицо, признанное иноагентом на территории РФ.