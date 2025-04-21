сегодня в 17:21

Шульман* должна ФНС около 117 тыс рублей за нарушения иноагентской деятельности

Политолог Екатерина Шульман* должна Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 117 тысяч рублей. Большую часть задолженности составляют штрафы за нарушение иноагенсткой деятельности, сообщает Постньюс .

На данный момент эти взыскания считаются неоплаченными.

Ранее Шульман* уже не единожды штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Однако последний свой штраф политолог получила по другой причине. ФНС обязала ее выплатить 10 тыс рублей за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии**.

До этого столичный суд привлек к административной ответственности заместителя главреда Московского центра Карнеги** Максима Саморукова.

* Признана в России иностранным агентом.

** Является структурным подразделением организации «Фонд Карнеги за Международный Мир», которая признана нежелательной на территории РФ.