Суд заочно арестовал Каспарова* и Гудкова* за создание террористического общества
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Сыктывкарский городской суд в среду заочно арестовал чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* и политика Геннадия Гудкова**. Они обвиняются в создании террористического общества, а также финансировании и оправдании терроризма, сообщается на сайте суда.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми. Также по делу проходят бывшая экоактивистка Евгения Чирикова*** и сооснователь Форума свободной России (признан в РФ нежелательной организацией) Иван Тютрин****.
Суд избрал четверым фигурантам дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.
Ранее известную феминистку Залину Маршенкулову обвинили в публичных оправданиях терроризма. В своем Telegram-канале она оправдывала убийство военкора Владлена Татарского.
*- Признан Минюстом иностранным агентом;
** — признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов;
*** - признан Минюстом иностранным агентом;
**** — признан в РФ иностранным агентом.