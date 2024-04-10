Известную феминистку Маршенкулову обвинили в публичных оправданиях терроризма

По информации канала, полиция обратила внимание на ее сообщения в телеграмме, в которых она оправдывала убийство военного корреспондента Владлена Татарского.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», за что ей грозит до 7 лет тюрьмы.

В скором времени будет принято решение о мере пресечения в отношении девушки. Планируется заочно арестовать ее.

Маршенкулова известна по своему участию в рекламе Reebok, в которой она призывала «перейти с иглы мужского одобрения на мужское лицо».