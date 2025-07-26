Суд заблокировал активы семьи Петроченко по делу о коррупции

Суд принял решение об аресте имущества сына бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, который содержится под стражей по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС .

Ранее при обысках у самого Петроченко были изъяты крупные суммы денег, ювелирные изделия и другие ценности. Следствие настаивает, что бывший чиновник, занимавший должность, связанную с противодействием коррупции, систематически получал взятки от местных предпринимателей.

Основанием для содержания под стражей стали опасения, что обвиняемый может повлиять на свидетелей или договориться с возможными соучастниками преступления.

Теперь же судебные ограничения коснулись и имущества его сына, хотя конкретный перечень арестованных активов не раскрывается.