Суд взыскал с Константина Хабенского долги за ЖКУ
Хабенскому придется оплатить накопившиеся коммунальные платежи
Мировой суд Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Константина Хабенского задолженности за коммунальные услуги, сообщает РИА Новости.
Иск подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы, требуя от актера погасить долги за жилплощадь, отопление и электроэнергию.
Точная сумма долга и период неоплаты не раскрываются. Судебный приказ уже вступил в законную силу.
Хабенскому предстоит погасить задолженность в установленный срок
Это не первый случай, когда знаменитости сталкиваются с подобными исками. Ранее суды уже рассматривали дела о долгах по ЖКУ и против других российских звезд. Представители Хабенского пока не прокомментировали ситуацию.