Суд взыскал с Константина Хабенского долги за ЖКУ

Мировой суд Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Константина Хабенского задолженности за коммунальные услуги, сообщает РИА Новости .

Иск подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы, требуя от актера погасить долги за жилплощадь, отопление и электроэнергию.

Точная сумма долга и период неоплаты не раскрываются. Судебный приказ уже вступил в законную силу.

Хабенскому предстоит погасить задолженность в установленный срок

Это не первый случай, когда знаменитости сталкиваются с подобными исками. Ранее суды уже рассматривали дела о долгах по ЖКУ и против других российских звезд. Представители Хабенского пока не прокомментировали ситуацию.