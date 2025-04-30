Суд в Москве рассмотрит иск к рэперу Тимати о взыскании долга по ЖКХ Общество сегодня в 04:19

Мировой суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга по оплате коммунальных услуг с рэпера Тимати, сообщает РИА Новости.

«Истец: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, ответчик: Юнусов Тимур Ильдарович», — сообщили в суде. Заседание пройдет 30 апреля. Ранее сообщалось, что Тимати купил роскошную виллу в Лос-Анджелесе площадью 2 тыс. «квадратов». Эксперты считают, что дом мог стоить порядка 10 млн евро.