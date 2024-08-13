Суд в США освободил под залог обвиняемого в кибермошенничестве россиянина

Окружной суд штата Флорида освободил под залог россиянина Павла Кублицкого, обвиняемого в Соединенных Штатах Америки в кибермошенничестве, пишет ТАСС со ссылкой на документы, опубликованные в электронной базе суда.

Согласно документам, залог составил 100 тыс. долларов. Российского гражданина перевели на домашний арест. Он не сможет покидать место жительство, кроме случаев, когда ему нужна будет медицинская помощь, явки в суд, в связи с визитами адвоката.

Также ему разрешено посещать религиозные службы. У него забрали паспорта и проездные документы. Кроме того, ему нельзя пользоваться смартфоном.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию в Штаты гражданина РФ Артура Петрова, арестованного на острове в августе прошлого года по запросу американских силовиков.