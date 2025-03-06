Суд в Смоленске запретил Telegram-канал журналиста Михаила Зыгаря*

Ленинский районный суд Смоленска запретил Telegram-канал журналиста и писателя Михаила Зыгаря* на территории России за дискредитацию российской армии, сообщает РБК .

«Признать информацию, размещенную в Telegram-канале „Да. Зыгарь“, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — говорится в сообщении.

В суде заявили, что информация, размещенная в Telegram-канале журналиста, искажает представление о Вооруженных силах РФ и содержит сведения, которые могут быть истолкованы как дискредитирующие специальную военную операцию.

Ранее на журналистку Юлию Таратуту* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента.

*Признаны на территории РФ иноагентами.