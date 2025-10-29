Суд в Москве запретил продавать туалетную бумагу
Суд в Москве признал запрещенной информацию о продаже туалетной бумаги с рисунком банкноты номиналом 1000 рублей. Инстанция постановила, что реализация бумажного изделия с изображением князя Ярослава Мудрого оскорбляет чувства верующих и противоречит духовно-нравственным ценностям, сообщает «112».
В 2024 году суд в Москве также запретил интернет-магазину продавать туалетную бумагу с изображением денежных купюр с Ярославом Мудрым. Иск подал межрайонный прокурор, сообщал ТАСС.
Прошлогодний запрет так же объясняли оскорблением чувств верующих. В документах подчеркивалось, что Ярослав Мудрый отнесен к числу святых, почитаемых Русской православной церковью.
Ранее суд в Москве признал незаконными объявления о сдаче квартиры только мусульманам.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.