Суд в Москве запретил продавать туалетную бумагу

сегодня в 18:56

Суд в Москве признал запрещенной информацию о продаже туалетной бумаги с рисунком банкноты номиналом 1000 рублей. Инстанция постановила, что реализация бумажного изделия с изображением князя Ярослава Мудрого оскорбляет чувства верующих и противоречит духовно-нравственным ценностям, сообщает «112» .

В 2024 году суд в Москве также запретил интернет-магазину продавать туалетную бумагу с изображением денежных купюр с Ярославом Мудрым. Иск подал межрайонный прокурор, сообщал ТАСС.

Прошлогодний запрет так же объясняли оскорблением чувств верующих. В документах подчеркивалось, что Ярослав Мудрый отнесен к числу святых, почитаемых Русской православной церковью.

Ранее суд в Москве признал незаконными объявления о сдаче квартиры только мусульманам.

