Суд Москвы признал незаконными объявления о сдаче квартиры только мусульманам

«Решение подлежит немедленному исполнению», — добавили в суде.

По материалам дела, в тематическом Telegram-канале появились два объявления. В одном была информация о сдаче однокомнатной квартиры возле станции метро «Щелковская». Там говорилось, что жилье может быть сдано исключительно мусульманам. В другом объявлении предлагалось арендовать дом, расположенный в деревне Дроздово. Там также была пометка «сдается мусульманам».

Telegram-канал, где разместили данные объявления, — открытый.

Информацию о сдаче жилья выявили специалисты прокуратуры в ходе мониторинга Сети. Они сочли предложения дискриминацией по религиозному признаку. Прокуратура подала административный иск, в котором потребовала заблокировать объявления и признать содержащуюся в них информацию запрещенной. Суд данные требования поддержал и вынес соответствующее решение.

