Суд в Москве заочно приговорил украинскую телеведущую Соколову* к 8 годам колонии
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Столичный суд заочно приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову* к 8 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Женщину признали виновной по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Ранее отмечалось, что дело на нее возбудили в связи с русофобскими высказываниями.
40-летняя телеведущая находится в международном розыске. Соколову* также заочно поместили под стражу. Уголовное дело рассматривалось столичным судом в общем порядке в отсутствие подсудимой.
Украинская телеведущая была приговорена к 8 годам колонии общего режима. Помимо этого, ее также лишили права заниматься администрированием сайтов в интернете на 3 года.
Приговор в законную силу на данный момент не вступил.
Ранее суд заочно приговорил блогера Шпака к 8 годам колонии. Его признали виновным в распространении фейков о ВС РФ.
*Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга