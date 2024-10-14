сегодня в 13:11

Суд в Москве заочно приговорил украинскую телеведущую Соколову* к 8 годам колонии

Женщину признали виновной по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Ранее отмечалось, что дело на нее возбудили в связи с русофобскими высказываниями.

40-летняя телеведущая находится в международном розыске. Соколову* также заочно поместили под стражу. Уголовное дело рассматривалось столичным судом в общем порядке в отсутствие подсудимой.

Украинская телеведущая была приговорена к 8 годам колонии общего режима. Помимо этого, ее также лишили права заниматься администрированием сайтов в интернете на 3 года.

Приговор в законную силу на данный момент не вступил.

Ранее суд заочно приговорил блогера Шпака к 8 годам колонии. Его признали виновным в распространении фейков о ВС РФ.

*Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга