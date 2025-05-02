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Суд в Москве отправил под арест второго за неделю фигуранта дел о госизменах

Мещанский районный суд Москвы отправил под арест Силаева В. А. по делу о госизмене. Это второе за неделю ходатайство следствия об аресте россиянина по обвинению в государственной измене, сообщает ТАСС .

«Завершено рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Силаева В. А. по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — следует из судебной картотеки.

При этом статус нового фигуранта уголовного дела о госизмене в суде не уточнили.

До этого Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключению под стражу местному жителю Дмитрию Филипову по делу о госизмене. Москвичу грозит пожизненное тюремное заключение.

На сегодняшний день фигуранты не обжаловали избранную в отношении них меру пресечения.

Ранее бизнесмена из Крыма обвинили в госизмене из-за финансирования ВСУ. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до конца мая.