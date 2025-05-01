сегодня в 06:19

Бизнесмена из Крыма обвинили в госизмене из-за финансирования ВСУ

Следствие предъявило обвинение владельцу банного комплекса в Крыму Олегу Лысенко в госизмене из-за того, что он переводил деньги Вооруженным силам Украины, пишет ТАСС .

Согласно материалам дела, его арестовали до конца мая.

Отмечается, что бизнесмен вину не признал. Подробности дела не уточняются.

Ранее подмосковный пенсионер отдал все свои сбережения мошенникам, которые угрожали ему убийством родственников и финансированием ВСУ. В банке пытались уговорить мужчину не снимать средства, но он сотрудников не послушал.