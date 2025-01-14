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Суд в Москве оштрафовал Google на сумму более 8 млрд рублей

Чертановский районный суд Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google на 8 млрд рублей в связи с уклонением от исполнения назначенных административных наказаний, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В соответствии с решением мирового судьи судебного участка № 235 Нагорного района, компания Google LLC была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Суд назначил американской компании наказание в виде штрафа в размере 8 008 684 193 рублей 68 копеек.

Ранее стало известно, что мессенджер Telegram получил штраф в размере 4 млн рублей за отказ удалять каналы террористической организации «Исламского государства»*.

*Организация признана террористической и запрещена в России.