Суд в Москве оштрафовал фотохостинг Pinterest на 3,5 млн руб

Сервис был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.50 КоАП РФ. Статья предусматривает наказание за неисполнение обязанностей владельцем соцсети.

Pinterest был назначен штраф в размере 3,5 млн руб.

В прошлом году фотохостинг уже получал многомиллионный штраф, но по другой статье — ч. 2. ст. 13.41 КоАП РФ.