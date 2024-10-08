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Суд в Москве назначил Pinterest и Microsoft штрафы по 3,5 млн рублей

Таганский районный суд города Москвы назначил Pinterest и Microsoft штрафы по 3,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Компания Pinterest Europe Limited, владелец фотохостинга Pinterest, была признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2. ст. 13.41 КоАП РФ. Речь идет о нарушении порядка ограничения доступа к информации, которую необходимо заблокировать в соответствии с законодательством РФ. Суд оштрафовал компанию на 3,5 млн рублей.

Такой же штраф и по той же статье получила и корпорация Microsoft.

В августе суд оштрафовал Pinterest на 7 млн рублей. Фотохостинг признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3. ст. 13.50 КоАП РФ.