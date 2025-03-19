Суд в Москве арестовал стендап-комика Артемия Останина

Мещанский районный суд Москвы до 15 мая арестовал комика Артемия Останина по уголовному делу о разжигании ненависти из-за шутки о ветеране СВО, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, что в рамках публичного выступления в Москве подсудимый пошутил про ветерана СВО, подорвавшегося на мине. В результате ранения военнослужащий потерял ногу.

Кроме того, комик позволил себе некорректные высказывания в адрес людей с инвалидностью. Он назвал инвалидную коляску «культяповозкой», а участника спецоперации — «чуваком».

Молодого человека задержали в Белоруссии при попытке пересечь границу РФ.

Суд признал Останина виновным по п. «а» ч. 2 ст 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 дней.