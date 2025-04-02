Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела о госизмене арестовал гражданина России Олега Лысенко, сообщает ТАСС .

Отмечается, что обвиняемый или его защита пока не обжаловали решение об аресте.

Подробности уголовного дела не раскрываются из-за наличия материалов, которые содержат секретную информацию. Санкция вменяемой мужчине статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали работника центрального аппарата контрольно-надзорного органа России. Его подозревают в государственной измене и работе на Киев.