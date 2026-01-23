Суд увеличил выплаты семьям погибших при крушении Ан-24 в Амурской области

Суд увеличил выплаты двум потерпевшим, чьи родственники погибли при крушении самолета под Тындой Амурской области в июле 2025 года, сообщает РИА Новости .

С авиакатастрофе погибли женщина с дочкой. Мужа женщины и ее мать признали потерпевшими, они получили выплаты за гибель родственников в сумме 3 млн и 1 млн рублей соответственно. Половина каждой суммы стала компенсацией морального вреда.

Потерпевшие не согласились с размером выплат, обратились в суд с просьбой взыскать с перевозчика по 100 млн рублей каждому и еще 100 млн рублей — в пользу восьмилетнего ребенка мужчины от первого брака, который также переживает из-за гибели единокровной сестры.

В документе, на который ссылается агентство, говорится, что после авиакатастрофы и гибели родных у потерпевших развилось тревожно-депрессивное расстройство, они вынуждены принимать антидепрессанты.

Суд решил взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда в пользу мужчины в размере 2 млн рублей, в пользу матери — в размере 3 млн рублей.

Ан-24, летевший из Хабаровска в Тынду, разбился 24 июля. Его обнаружили на склоне рядом с населенным пунктом. На борту были 48 человек, среди которых шесть членов экипажа. Все погибли.

Самолет столкнулся с кронами деревьев и упал, когда выполнял разворот.

