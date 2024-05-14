Суд утвердил приговор убийце ведущей «Русского радио», нанесшему 247 ударов ножом

Московский городской суд оставил без изменений приговор Владимиру Маклакову, который был осужден за убийство своей возлюбленной Анны Саблиной (Азовской) и угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

3 января прошлого года в квартире многоэтажки на улице Полины Осипенко на севере столицы Маклаков нанес ведущей «Русского радио Вологда» 247 ударов ножом. В результате полученных травм Азовская скончалась на месте происшествия.

Затем на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, в адрес которых осужденный высказывал угрозы о применении насилия, а также демонстрировал орудие убийства.

Суд принял решение оставить апелляционную жалобу защиты без изменения и назначить Маклакову наказание в виде 14 лет тюремного заключения в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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