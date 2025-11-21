Суд установил отцовство Свика после двухлетних разбирательств с моделью

Леша Свик официально признан отцом ребенка в день своего рождения

В день своего рождения российский певец Леша Свик (Алексей Игоревич Норкитович) был официально признан отцом ребенка.

Решение суда завершило более чем двухлетние разбирательства с моделью Екатериной Лукьяновой, которая все это время пыталась установить отцовство музыканта. Как сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на адвоката артиста, Свик добровольно перечислял денежные средства на содержание дочки с августа этого года.

Мать ребенка радостно прокомментировала решение суда в социальных сетях, поздравив бывшего возлюбленного с днем рождения.

Певец, известный хитами «Я хочу танцевать» и другими композициями в жанрах поп и хип-хоп, настаивал во время процесса, что алименты должны выплачиваться в размере, предусмотренном законодательством. Теперь вопрос с содержанием ребенка окончательно урегулирован в судебном порядке.

