Суд продлил до 14 января арест бывшему совладельцу компании «Трансфин-М» Тайчеру
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Суд отказался выпускать экс-совладельца компании «Трансфин-М» Алексея Тайчера под залог. Мужчине продлили арест до 14 января, сообщает РБК.
Адвокаты бизнесмена просили, чтобы Тайчера отпустили под залог в размере свыше 700 млн руб. или перевели под домашний арест. Однако суд не стал удовлетворять их просьбы.
Предпринимателю продлили арест до 14 января.
Тайчера задержали летом этого года по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении не менее 710 млн руб. в рамках заключенных с компанией «Рейл стрим» фиктивных договоров займа.
Вместе с предпринимателем были задержаны еще два человека.