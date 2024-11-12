Суд продлил до 14 января арест бывшему совладельцу компании «Трансфин-М» Тайчеру

Общество

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Суд отказался выпускать экс-совладельца компании «Трансфин-М» Алексея Тайчера под залог. Мужчине продлили арест до 14 января, сообщает РБК.

Адвокаты бизнесмена просили, чтобы Тайчера отпустили под залог в размере свыше 700 млн руб. или перевели под домашний арест. Однако суд не стал удовлетворять их просьбы.

Предпринимателю продлили арест до 14 января.

Тайчера задержали летом этого года по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении не менее 710 млн руб. в рамках заключенных с компанией «Рейл стрим» фиктивных договоров займа.

Вместе с предпринимателем были задержаны еще два человека.