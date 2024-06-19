Экс-менеджера РЖД задержали по делу о мошенничестве
Бизнесмена Тайчера задержали по уголовному делу о продаже компаний
Бизнесмена Алексея Тайчера задержали правоохранители по уголовному делу о мошенничестве при продаже компаний, пишет РБК.
Тайчер задержан при возвращении в Россию во вторник в рамках уголовного дела о мошеннических схемах при покупке и продаже лизинговой компании, — указано в публикации.
Вместе с предпринимателем задержаны еще два человека.
Алексей Тайчер работал советником первого вице-президента ОАО «РЖД».
Он создал ряд транспортных и лизинговых компаний, а потом избавился от некоторых активов.