Экс-менеджера РЖД задержали по делу о мошенничестве

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Бизнесмена Тайчера задержали по уголовному делу о продаже компаний

Бизнесмена Алексея Тайчера задержали правоохранители по уголовному делу о мошенничестве при продаже компаний, пишет РБК .

Тайчер задержан при возвращении в Россию во вторник в рамках уголовного дела о мошеннических схемах при покупке и продаже лизинговой компании, — указано в публикации.

Вместе с предпринимателем задержаны еще два человека.

Алексей Тайчер работал советником первого вице-президента ОАО «РЖД».

Он создал ряд транспортных и лизинговых компаний, а потом избавился от некоторых активов.