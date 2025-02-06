Суд продлил арест главе «Пантеона защитников Отечества»

Басманный суд Москвы продлил срок ареста руководителю ФГБУ «Федеральный военный мемориал „Пантеон защитников Отечества“ Минобороны РФ Вячеславу Филиппову по делу о получении взятки, пишет РИА Новости .

«Удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Филиппова В.С.», — сообщили в суде.

По делу также проходит предполагаемый взяткодатель Олег Суворов. Согласно материалам дела, он является бенефициарным владельцем ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «АЗИМУТ КС».

Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал „Пантеон защитников Отечества“ Минобороны России Вячеслава Филиппова по делу об особо крупной взятке

Чиновника подозревают в получении взятки от фирмы-производителя памятников.