Суд продлил арест экс-министру правительства Москвы Кибовскому
Суд продлил меру пресечения экс-министру правительства Москвы, бывшему главе департамента культуры города Александру Кибовскому, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Следователь ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей мужчины. В итоге Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство.
Таким образом, Кибовский будет находиться в СИЗО еще в течение 2 месяцев 7 суток.
Экс-глава департамента культуры Москвы был задержан 17 июля. Его подозревают в получении взятки в размере 100 млн рублей.
Ранее Кибовский попросился на СВО. Он сообщил, что имеет военный опыт и не раз был на Донбассе.