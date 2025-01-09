Суд продлил арест экс-министру правительства Москвы Кибовскому

сегодня в 21:08

Следователь ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей мужчины. В итоге Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство.

Таким образом, Кибовский будет находиться в СИЗО еще в течение 2 месяцев 7 суток.

Экс-глава департамента культуры Москвы был задержан 17 июля. Его подозревают в получении взятки в размере 100 млн рублей.

Ранее Кибовский попросился на СВО. Он сообщил, что имеет военный опыт и не раз был на Донбассе.